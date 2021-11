Município de São Brás de Alportel integra projeto-piloto na área da redução de risco de catástrofes

Publicado em 24 Novembro 2021 por RUA FM

O Município de São Brás de Alportel integra o projeto-piloto nacional de modernização administrativa “Região Resiliente 2.0” que tem como objetivo criar uma solução inovadora para a conceção de plataformas locais para a redução do risco de catástrofes e cuja implementação teve início a 21 de outubro.

Um projeto dinamizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) que envolve os 16 municípios do distrito de Faro.

O projeto engloba quatro fases, nomeadamente: capacitação dos elementos da equipa do projeto; trabalho de investigação e de campo para avaliação dos desafios existentes em cada local; desenvolvimento de uma solução em cocriação com todas as partes envolvidas; e, experimentação e validação da solução entre todas as partes envolvidas.

O “Região Resiliente 2.0” é inovador também pela promoção da participação ativa dos cidadãos, das universidades, das empresas e dos serviços públicos neste esforço global de criação de comunidades mais resilientes. Um objetivo a ser alcançado através da integração das medidas de redução do risco de catástrofes e de adaptação às alterações climáticas nas políticas locais, em linha com os objetivos da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva 2030.

O Presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vitor Guerreiro, classifica a integração neste projeto-piloto como “fundamental para o desenvolvimento e modernização dos serviços de Proteção Civil de toda a região. O reforço da cooperação entre entidades e a comunidade em geral irá permitir otimizar respostas face a intempéries e outras situações de risco, aumentando a atratividade e o nível de confiança dos cidadãos na região”.

O projeto financiado pela ANEPC foi aprovado em conselho intermunicipal da AMAL a 21 de maio de 2021 e entra agora na primeira fase que se desenvolverá durante 9 meses.