Município de São Brás de Alportel entrega voto de louvor a Fábio Reis, Campeão Nacional de Ténis Adaptado

20 Janeiro 2022

Na visita inaugural ao Circuito Acessível do Complexo Municipal de Ténis, o Município de São Brás de Alportel entregou esta terça-feira, dia 18 de janeiro, um voto de louvor ao padrinho deste projeto, Fábio Reis, primeiro e único atleta de ténis adaptado do Algarve que se sagrou Campeão Nacional de Ténis em cadeiras de Rodas e Vice-campeão em pares em 2021. O atleta ocupa atualmente a posição 164 do Ranking Internacional e ambiciona representar Portugal nos Paralímpicos de 2024.

Natural de Santa Maria da Feira, Fábio Reis reside atualmente no Algarve e é são-brasense de coração. O amor pelo desporto cedo despertou neste jovem, que sempre gostou de praticar atividade física, tendo sido treinador de futebol de uma equipa de juvenis na Suíça.

Aos 33 anos, é o primeiro e único atleta de ténis adaptado do Algarve e uma referência nacional e internacional da modalidade.

Um grave acidente de trabalho na Suíça, em 2014, provocou-lhe graves lesões e tornou necessária a amputação do membro inferior esquerdo. Foi durante o processo de reabilitação que o seu fisioterapeuta Olivier Broglin o desafiou a jogar ténis, um momento determinante na sua vida pois despertou a sua paixão pelo ténis adaptado, ao qual se tem dedicado com muita motivação e empenho.

Em 2019 inicia-se assim na modalidade de Ténis Adaptado e incrivelmente, volvidos apenas três anos, Fábio Reis é já uma referência no país e além-fronteiras, um caso muito sério de sucesso e de Personalidade Ímpar no Mundo do Desporto, contando já com um grandioso lote de títulos:

Em 2020, sagrou-se campeão nacional de pares masculinos em ténis de cadeira de rodas e alcançou o seu lugar no ranking internacional.

Em 2021, sagrou-se novamente Campeão nacional de ténis em cadeira de rodas e Vice-campeão em pares em 2021. Ocupa a posição 164 no Ranking internacional. Em 2021, participou também no apuramento mundial de ténis de cadeira de rodas ” BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP” que se realizou em maio no Vilamoura Tennis & Academy, representando a seleção portuguesa. Somam-me diversas participações em iniciativas no país e no estrangeiro.

Fábio fixou como objetivo a alcançar a longo prazo ser o primeiro jogador de ténis adaptado a representar Portugal para participar nos Paralímpicos que se realizam em Paris em 2024. E todos os dias está mais perto de conquistar este objetivo.

Pai dedicado, de duas meninas, estes resultados são o resultado de uma enorme dedicação, coragem e resiliência, que constituem um exemplo para todos.

A força e capacidade de superação de Fábio Reis não têm sido colocadas apenas ao serviço do desporto, mas também em iniciativas solidárias, disposto a partilhar o seu exemplo para ajudar quem possa precisar. Sempre generoso, partilha o seu tempo e conhecimento com o Clube de Ténis e Padel de São Brás de Alportel, tendo por isso sido convidado pelo município a apadrinhar o Circuito Acessível do Complexo Municipal de Ténis recentemente concluído.

O seu exemplo mereceu em 2020 o reconhecimento do Município de São Brás de Alportel, com a atribuição de um Prémio Juventude Município. Neste momento, e atendendo aos excelentes resultados conquistados nesta época, que e consolidam um percurso de referência no mundo desporto, reconhecendo que o percurso desportivo e cívico de Fábio Reis constitui um exemplo maior para toda o mundo do desporto e para toda a comunidade são-brasense, o executivo municipal são-brasense aprovou unanimemente a atribuição de um voto de louvor a Fábio Reis.