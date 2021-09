MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL ATRIBUI PRÉMIO “MELHORES ALUNOS DO CONCELHO 2020/21”

Publicado em 13 Setembro 2021 por RUA FM

O Município de São Brás de Alportel procedeu esta terça-feira, dia 7 de setembro, à atribuição dos Prémios “Melhores Alunos do concelho – 2020/21” aos melhores alunos finalistas dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário.

Receberam o Prémio Melhor Aluno Finalista do 2.º ciclo do ensino básico os jovens Diogo Rodrigues e Lara Serra, do 6.º ano de escolaridade.

Matilde Serra e Rodrigo Martins, alunos que concluíram o 9.º ano de escolaridade receberam o Prémio Melhor Aluno Finalista do 3.º ciclo do ensino básico.

O Prémio Melhor Aluno Finalista do ensino secundário foi atribuído à João Ferreira e Beatriz Martins, na conclusão do 12.º ano de escolaridade.

Pelo segundo ano consecutivo, em virtude das condicionantes motivadas pela pandemia, o Município de São Brás de Alportel considerou não estarem reunidas as condições de segurança para a realização da habitual viagem cultural que o Município oferece anualmente aos alunos distinguidos.

Nesta circunstância, a autarquia voltou a juntar ao habitual Diploma que marca esta etapa, um vale oferta FNAC de 400,00€, que pode ser uma boa ajuda na aquisição de equipamentos úteis no prosseguimento dos seus estudos.

A atribuição dos Prémios Melhores Alunos é uma iniciativa que há muito o Município de São Brás de Alportel leva a cabo, com a colaboração do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, para reconhecer o esforço e desempenho escolar dos alunos e incentivar todos os alunos do concelho a adotar hábitos de estudo e de trabalho que lhes permitam alcançar os seus objetivos e sonhos.