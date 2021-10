Município de Portimão promove webinar sobre estratégias para gerir dependências online de crianças e jovens

Publicado em 13 Outubro 2021 por RUA FM

O Município de Portimão promove a partir das 17h00 do próximo dia 19 de outubro o webinar “Dependências online em crianças/jovens – desafios e estratégias para pais”, que visa fornecer orientações para uma gestão saudável do comportamento dos mais novos na Internet, em particular nas redes sociais, sendo preletora Ivone Patrão, psicóloga com vasta experiência nesta área.

Estudos recentes indicam que a dependência online por parte de crianças e jovens conduz a alterações de humor, do sono e do comportamento alimentar, entre outros, o que tem repercussões nefastas a nível do processo de aprendizagem.

Dirigido preferencialmente a pais e encarregados de educação, que funcionam como modelos e são agentes educativos centrais, este webinar pretende informar e esclarecer sobre as implicações desta dependência e ser um espaço de debate acerca da temática, com moderação a cargo de Ivone Patrão, psicóloga clínica e da saúde com mestrado e doutoramento em Psicologia da Saúde, docente, investigadora e coordenadora do Projeto #Geração Cordão – Comportamentos e dependências online.

As inscrições para o webinar “Dependências online em crianças/jovens – desafios e estratégias para pais” devem ser feitas impreterivelmente até ao dia 18 de outubro, no seguinte endereço eletrónico: https://tinyurl.com/webinardependenciasonline