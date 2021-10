Município de Olhão volta a atribuir bolsas de estudo aos alunos do Ensino Superior

Publicado em 29 Outubro 2021 por RUA FM

As candidaturas para atribuição de bolsas de estudo aos alunos residentes no concelho de Olhão que frequentam o ensino superior estarão abertas em novembro.

Entre os dias 1 e 30 do próximo mês, os estudantes podem solicitar uma ajuda extra para as despesas inerentes à frequência de um estabelecimento de ensino superior.

De acordo com a deliberação tomada na reunião de Câmara realizada no dia 20 de outubro de 2021, serão atribuídas o total de 20 bolsas de estudo, no valor de 200 € por mês, para estudantes deslocados, e 100 € mensais para estudantes não deslocados.

Esta é uma forma que o Município encontra para estimular a frequência do ensino superior pelos jovens estudantes olhanenses que, no futuro, poderão contribuir para o desenvolvimento qualitativo do concelho no exercício das suas profissões.

A bolsa de estudo consiste na atribuição de uma prestação pecuniária, de valor fixo, para comparticipar os encargos resultantes da frequência do ensino universitário. As bolsas são concedidas anualmente, por um período de 10 meses, desde que as condições de atribuição não se alterem.

Os serviços de atendimento realizam-se de segunda a sexta feira, entre as 09h00 às 12h30, pelo telefone 289 700 147, ou através do correio eletrónico servicossociais@cm-olhao.pt.

Todos os documentos e informações necessários encontram-se no site do Município: https://bit.ly/BolsasEstudo2021-2022.