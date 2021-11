Município de Loulé, NERA e Odiana organizam o “Loulé Interfood Fest”

Publicado em 03 Novembro 2021 por RUA FM

Em novembro, o Algarve recebe o LOULÉ INTERFOOD FEST, um evento dedicado aos produtos e gastronomia local. Desde mercado de produtores, showcookings, workshops, B2B e aulas de culinária. O evento é gratuito e promete fomentar saberes e degustar muitos sabores locais.

Novembro é mês de LOULÉ INTERFOOD FEST, um evento dedicado aos produtos locais e à gastronomia e destinado a todos os apaixonados pelos produtos locais alimentares autênticos e saudáveis. Uma iniciativa transfronteiriça que fomenta a inovação gastronómica baseada na fusão de sabores e saberes dos territórios do Algarve e das províncias de Huelva e Cádiz. Decorre já nos dias 12 e 13 de novembro, das 10h às 17h30, no Palácio Gama Lobo, em Loulé.

O LOULÉ INTERFOOD FEST, enquanto evento gastronómico, pretende ser um encontro de consumidores, produtores agroalimentares, chefs de cozinha, agentes de turismo e profissionais de outras organizações públicas e privadas, empenhados na valorização e promoção de produtos locais e da gastronomia do Algarve e Espanha.

A iniciativa tem um cardápio dividido em seis áreas distintas. O Mercado de Produtores, que contempla uma variedade de oferta de produtos locais autênticos e de qualidade superior. O espaço Showcookings com base na fusão de sabores e saberes dos territórios do Algarve e da Andaluzia, contando com a assinatura de chefs de renome. O Laboratório de Gastronomia, espaço privilegiado para aulas de culinária cujas receitas aliam o tradicional à inovação. O espaço Workshops dedicado a temas tão variados como a Dieta Mediterrânica, Slow Food, Circuitos Curtos de Comercialização, Internacionalização de Produtos Alimentares e Turismo Culinário e Enológico. O espaço B2B é dedicado a encontros/reuniões entre produtores e potenciais compradores, nas mais variadas áreas. E o Espaço Demonstração e Degustação Produtos Vitalizar, espaço onde é possível a degustação de produtos do território com as demonstrações das escolas profissionais de cozinha, pastelaria, restauração e bar da região do Algarve.

Ainda no âmbito da programação deste evento será inaugurada no Largo de São Francisco a exposição “Alfarroba, o nosso património”, valorizando a identidade e memória da produção e transformação de um dos frutos mais emblemáticos da região.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral, sendo que a participação nos Workshops, B2B e Laboratórios de Gastronomia estão sujeitas a inscrição através do website: www.louleinterfoodfest.com e limitada aos lugares existentes.

A organização desta iniciativa é conjunta e está a cargo do Município de Loulé, do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, e da ODIANA – Associação para o Desenvolvimento do Baixo Guadiana, no âmbito do Projeto INTERPYME.

A destacar que o Projeto INTERPYME – Plataforma para Internacionalização das PME’s do Algarve e das Províncias de Cádiz e Huelva – é uma iniciativa de cooperação cofinanciada pelo Programa Interreg V- A Espanha-Portugal 2014-2020. A parceria do projeto conta com a Diputación de Cádiz, através do IEDT, com a Confederación de Empresarios de Cádiz, o CEEI Bahía de Cádiz, a Universidade de Cádiz, a Cámara de Comercio de Jerez de la Frontera, a Diputación de Huelva, o Município de Loulé, o NERA e a ODIANA.

Para informações sobre o evento, bem como inscrições nos Workshops, encontros B2B e nos Laboratório de Gastronomia consulte www.louleinterfoodfest.com e/ou contacte: loule.interfoodfest@gmail.com