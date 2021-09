Município de Loulé congratula-se com prémio conquistador por Realizador Bernardo Lopes

Publicado em 29 Setembro 2021 por RUA FM

A Autarquia de Loulé felicita o realizador quarteirense Bernardo Lopes pela conquista de mais dois importantes galardões na sua carreira: Prémio Sophia e Prémio Nico.

“Moço”, o último trabalho deste jovem realizador rodado em duas localidades do interior do concelho de Loulé (Alte e Salir) e que contou com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, através do Loulé Film Office, foi distinguido como Melhor Curta-Metragem de Ficção nos prestigiados Prémios Sophia 2021, naquela que foi a décima edição desta iniciativa instituída pela Academia Portuguesa de Cinema. Bernardo Lopes recebeu igualmente o Prémio Nico, um galardão que pretende reconhecer e incentivar novos talentos de profissionais cujo trabalho se destaque numa atividade relacionada com o cinema português.

“Para o Município de Loulé é uma honra assistir ao despoletar deste jovem talento natural de Quarteira que começa a dar passos importantes no mundo da sétima arte, e que contribui, com a sua arte, para levar longe o nome de Loulé. Algo que ainda se torna mais relevante numa altura em que o Cinema começa a assumir um papel estratégico neste território, com diversos projetos que estão em curso”, refere Vítor Aleixo, presidente da Câmara Municipal de Loulé, relativamente ao reconhecimento feito ao realizador por parte da crítica especializada mas também do público que segue de forma atenta o mundo do cinema.