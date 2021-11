Município de Lagos promove nova campanha de esterilização de animais de companhia

Publicado em 19 Novembro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal aprovou ontem as normas da nova campanha de esterilização de animais de companhia (cães e gatos). A iniciativa, que decorre no quadro de uma política de respeito e salvaguarda do bem-estar animal, visa controlar a população de animais errantes, sendo realizada pelo município com a colaboração dos serviços da administração direta do Estado.

Conforme explica Ana Tidy, Médica-Veterinária Municipal, “a esterilização/castração é uma das formas de evitar que animais (principalmente filhotes) sejam abandonados diariamente nas ruas. Mas, além de evitar ninhadas indesejadas, também é uma questão de saúde, uma vez que a castração do animal reduz o risco de problemas de saúde, prolonga a sua vida e proporciona-lhe mais qualidade.”

A campanha agora aprovada destina-se a cães e gatos com mais de 6 meses, cujos titulares sejam residentes no concelho de Lagos, estando limitada a dois animais por agregado familiar e ao número de vagas existentes.

Apesar de ter como destinatários preferenciais os titulares (agregados familiares) em situação socioeconómica desfavorável, que de outra forma não teriam condições financeiras para suportar o custo da esterilização dos seus animais de companhia, esta campanha tem um âmbito mais abrangente, admitindo inscrições sem esse requisito.

As candidaturas abrem já no próximo dia 22 de novembro e decorrem até 22 de dezembro. As cirurgias, por sua vez, serão realizadas até 31 de março do próximo ano, mediante prévia inscrição e marcação.

O procedimento cirúrgico de esterilização dos animais abrangidos é gratuito para os titulares, uma vez que os custos desta campanha serão suportados pela autarquia, que destinou à mesma uma verba de cinco mil euros. Os interessados deverão apresentar a sua candidatura, através de formulário próprio, junto do Gabinete do Munícipe da Câmara Municipal de Lagos, no Centro de Recolha Oficial de Animais de Lagos (vulgo “Canil/Gatil Municipal”) e através de email para expediente.geral@cm-lagos.pt acompanhado dos documentos que constam das normas e do folheto de divulgação. Para facilitar o processo, os formulários irão estar disponíveis, em papel, nas juntas de freguesia do concelho, assim como no website do município.