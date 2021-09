Munícipio de Faro exibe cinema para Avós e Netos

Publicado em 06 Setembro 2021 por RUA FM

Depois da paragem nas atividades presenciais, devido a mais um aumento do impacto da pandemia, a Câmara Municipal de Faro, através do seu Gabinete de Apoio ao Idoso, volta a organizar mais sessões de cinema.

Esta será mais uma iniciativa do Programa Faro Sénior que desenvolve diversas atividades de âmbito social, recreativo, cultural e promoção da saúde com os seniores Farenses, inseridas numa estratégia do Município para dinamizar atividades regulares junto desta população, promovendo desta forma o convívio e o combate à solidão.

Intitulado “Vamos ao Cinema!”, a exibição destes filmes visa proporcionar uma manhã cultural e diferente. Assim teremos:

– dias 8 e 9 de setembro: “Carlos do Carmo – Um Homem do Mundo”, um documentário português sobre o famoso fadista lisboeta da Mouraria. Dono de uma voz inconfundível, Carlos do Carmo é senhor de um currículo marcante – e premiado com um Grammy Latino – que soube aliar o rigor interpretativo e a tradição ao desbravar de novos caminhos para o fado;

– dia 10 de setembro: “D’artacão e os Três Moscãoteiros – O Filme”, o desenho animado que vem encantando há várias gerações. D’Artacão é um jovem impulsivo e idealista que vive retirado do mundo numa pequena quinta da Gasconha. Alheio às intrigas de poder e às ameaças de guerra que pairam entre França e Inglaterra, ele tem um único objetivo na vida: juntar-se aos melhores espadachins do país e contribuir para as lendas e façanhas dos Moscãoteiros de Suas Majestades o rei Luís XIII e a rainha Ana de Áustria. Neste filme teremos avós e netos (6 ou + anos), que terão assim uma oportunidade de passar uma manhã divertida em família.

Inscrições/bilhetes já disponíveis no Gabinete de Apoio ao Idoso do Município de Faro, Praça José Afonso, 1 (Faro), email: dis@cm-faro.pt ou telefone: 289870869 ou nas Juntas de Freguesia do Concelho de Faro.