Município de Faro celebra, no próximo dia 7 de setembro, mais um aniversário que será assinalado por atos oficiais, homenagens e momentos culturais

Publicado em 03 Setembro 2021 por RUA FM

As comemorações terão início com o hastear das bandeiras, pelas 08h45, nos Paços do Município, seguido de missa de sufrágio por Manuel Grou e Carlos Vargas e demais funcionários e servidores da Câmara Municipal, na Igreja da Sé.

Segue-se a habitual sessão solene, pelas 10h00, no Teatro das Figuras, com as homenagens a 12 personalidades e entidades coletivas que marcaram e marcam o percurso do Município de Faro.

A sessão contará também com a distinção de funcionários da Câmara Municipal, em função dos anos de dedicação e de bom comportamento e com a assinatura do contrato de subconcessão de uso privativo de parcelas de terreno junto à Estação Ferroviária de Faro, do lado direito da linha sul, entre o Município de Faro e a Infraestruturas de Portugal. Haverá ainda lugar para um apontamento musical, pelo Coral Ossónoba.

De salientar ainda, neste dia de festa para o Município de Faro, os vários momentos de descerramento de placas toponímicas, nomeadamente: Passeio Fernando Silva Grade, no Parque Ribeirinho, pelas 12h15; Passeio Gonçalo Ribeiro Telles, também no Passeio Ribeirinho, pelas 12h30; Rua José de Brito Júnior, no Chelote, pelas 14h30; Rua Maria Felicidade Ângelo (“Ti Pisca”), em Montenegro, pelas 15h00 e Passeio José dos Santos Roque Júnior, junto às Portas do Mar, no Passeio do Revelim, pelas 15h30. Seguir-se-á, pelas 16h00, o momento de descerramento de placa de homenagem à família Ramalho Ortigão, donatária do Celeiro de São Francisco e assinatura do protocolo de cedência deste imóvel classificado à Associação Faro 1540.

Pelas 17h00, será inaugurado o novo relvado sintético do campo de futebol da Escola Secundária João de Deus da Associação Desportiva Geração de Génios. A tarde continua com a apresentação do mapa turístico de Faro (conceção e edição Open Studios Faro), pelas 17h30, na Galeria Gama Rama, na Rua do Prior, n. 13. Seguidamente, o público contará com uma visita aos monumentos do padroeiro de Faro intitulada “Os Segredos de Aquino”, pelas 18h00, com início no Arco da Vila. O programa cultural continua com uma visita guiada pelo conjunto classificado de arquitetura modernista em Faro, com a Secção Regional da Ordem dos Arquitetos, com início na Praceta Coronel Pires Viegas, às 18h45. O último ponto alto deste feriado municipal, que marcará o encerramento das celebrações, será o espetáculo musical e multimédia “Eis o Algarve”, integrado no programa Bezaranha, no âmbito da Programação Cultural em Rede no Algarve. Será apresentado no Largo da Sé, pelas 21h30 e a entrada é gratuita, mediante levantamento de bilhete no Teatro das Figuras e Associação Recreativa e Cultural de Músicos.