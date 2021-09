MotoGP regressa ao Autódromo do Algarve em Novembro e está quase certo para 2022

Publicado em 01 Setembro 2021 por RUA FM

O MotoGP vai estar de regresso ao Autódromo Internacional do Algarve de 5 a 7 de Novembro e, muito provavelmente, também na Primavera de 2022. A revelação foi feita por Carmelo Peidro, diretor-geral da Dorna, que promove o campeonato, durante a apresentação, esta terça-feira, 30 de Agosto, do Grande Prémio do Algarve, a penúltima ronda do Mundial deste ano.

Para o Grande Prémio de Novembro, a que o Algarve dará nome, a expetativa é grande e por várias razões: seja porque Miguel Oliveira vai correr pela primeira vez com público, em Portugal, numa corrida do MotoGP, seja pelo retorno esperado de 40 milhões de euros e pelo impacto mediático que a prova terá.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, olha principalmente para este ponto e considera esta «uma prova importantíssima pela capacidade de atrair público para a região na época baixa» e «uma porta para a promoção da região».

Desta vez, o Autódromo Internacional do Algarve vai estar de portas abertas para receber o público, algo que não aconteceu em Novembro do ano passado, quando Miguel Oliveira subiu ao lugar mais alto do pódio, ou em Abril.

Em relação à lotação máxima, será de cerca de 67.500 espectadores, o que equivale a 75% dos lugares disponíveis.