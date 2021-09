Mercado de Almancil promove “Saber Fazer” com Oficinas para Visitantes

Publicado em 28 Setembro 2021 por RUA FM

O Mercado Local de Produtores que se realiza na vila de Almancil, às quintas-feiras, das 7h00 às 13h00, junto à ASCA- Associação Social e Cultural de Almancil, inicia esta semana, dia 30 de setembro, um ciclo de ações de demonstração e práticas relacionadas com as temáticas do mercado: frutas, legumes, produtos agroalimentares e artesanato.

José Amendoeira, artesão da freguesia de Almancil que trabalha a cestaria e participa neste mercado, vai realizar duas oficinas, – às 9h00 e outras às 11h00 -, com o número máximo de cinco participantes em cada uma, para demonstrar e transmitir técnicas do seu trabalho.

Cada participante levará consigo o resultado desta experiência, uma base de tacho, tão perfeita quanto a mestria das suas mãos.

As inscrições para participação nas oficinas deverão ser efetuadas junto da Divisão de Economia Local, Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Loulé, através do email gae@cm-loule.pt ou pelo telefone 289 400 829.

O Mercado de Produtores de Almancil é uma iniciativa do Município de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Almancil e as empresas municipais Infraquinta e Infralobo, e destina-se à comercialização da produção local pelos agricultores e transformadores. Contribui para a viabilização de cadeias curtas agroalimentares e para estimular a economia de proximidade, reter valor e população no território e, simultaneamente, aproximar produtores de consumidores, reforçando a autonomia e sustentabilidade das comunidades.