“Mercadinhos na Aldeia” regressam com mais produtores, música e animação

Publicado em 03 Novembro 2021 por RUA FM

Nas manhãs do primeiro domingo de cada mês a aldeia de Odeleite volta a viver os “Mercadinhos na Aldeia”, um relançamento que vai trazer mais produtores e mais animação musical, procurando imprimir um maior dinamismo a esta iniciativa que se tem constituído como grande fator de atratividade desta aldeia do interior do concelho castromarinense.

Com uma grande variedade de produtos locais, desde o artesanato à doçaria, sem esquecer o conhecido queijo de cabra artesanal, os próximos Mercadinhos, de 7 de novembro e 5 de dezembro, vão ainda oferecer a oportunidade de participar nos workshops “Sabores & Saberes de Odeleite”.

Estas iniciativas foram criadas com o objetivo de dar um maior dinamismo ao interior do concelho castromarinense, valorizando a riqueza de recursos e produtos endógenos e promovendo uma herança imaterial que se tem vindo a perder, nomeadamente no campo das tradições e do “saber fazer”.

Os Mercadinhos na Aldeia, que decorrem entre as 9h30 e as 13h30, realizam-se agora junto à Casa de Odeleite, realizando-se os workshops dentro da mesma, pelas 10h30. O primeiro, já este domingo, vai ensinar-nos a confecionar a doçaria típica desta época – “Figos Cheios e Estrelas”. Nem de propósito, a Casa de Odeleite foi, nas primeiras décadas do século XX, um importante entreposto comercial onde se vendiam essencialmente frutos secos, como a alfarroba, a amêndoa e o figo, mas também a azeitona e os cestos de cana, oriundos dos montes em redor da aldeia.

A pensar no Natal, o segundo workshop, a realizar-se no dia 5 de dezembro, oferece a oportunidade de aprender a confeção dos doces natalícios, das filhoses às empanadilhas e muitas outras iguarias.

Os “Mercadinhos na Aldeia” são uma iniciativa da Junta de Freguesia de Odeleite e do Município de Castro Marim, contando os workshops “Sabores & Saberes” com a essencial colaboração da Associação Social da Freguesia de Odeleite.

Para se inscrever nos workshops “Sabores & Saberes” deverá usar os seguintes contactos: 281 495 148 | geral@jf-odeleite.pt.