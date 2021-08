Mais de 150 atividades na natureza são a proposta de mais uma edição do festival mais apaixonado pela Natureza

Publicado em 10 Agosto 2021 por RUA FM

Já estão abertas as inscrições nas atividades do 12º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza, em Sagres (Vila do Bispo).

O evento dedicado à natureza mais esperado do ano realiza-se entre 1 e 5 de outubro, e pretende mais uma vez mostrar o espetáculo da migração de aves e a beleza do barlavento algarvio aos amantes da natureza de vários pontos do país e mesmo do mundo.

O programa está online em www.birdwatchingsagres.com e a organização recomenda que se inscreva o mais rapidamente possível, pois todos os anos há atividades que esgotam logo no lançamento.

Este ano a ave “estrela” do cartaz é a cegonha-preta, uma presença regular nos céus de Sagres, que os participantes do festival podem observar com relativa facilidade na altura da migração. Mais esquiva do que a cegonha-branca, a cegonha-preta vê-se geralmente sozinha ou em casais (na época de reprodução), mas entre agosto e outubro, quando migra para África, podem juntar-se bandos que chegam às 100. É nesta altura que é mais fácil de observar, e no nosso país a zona de Sagres é local privilegiado para o fazer, precisamente por altura do Festival. É então que cegonhas-pretas vindas do centro da Europa congregam aqui, procurando passagem para África. Como dependem das correntes térmicas para planar, e essas correntes de ar quente só se formam sobre a terra, estas aves procuram atravessar o mediterrâneo pelo caminho mais curto, em Gibraltar.

O evento é organizado mais uma vez pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, em parceria com a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) e a Associação Almargem.