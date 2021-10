Loulé promove azeitona e aromáticas com atividades no território abertas ao público

Publicado em 06 Outubro 2021 por RUA FM

Alte acolherá, a 9 de outubro, um programa de atividades dedicado à azeitona e às ervas aromáticas, que pretende dar a conhecer e explorar o seu potencial enquanto recursos turísticos mas também enquanto produtos que, das mais diversas maneiras, podem ser trabalhados para chegar à mesa de cada um.

Num percurso pedestre de cerca de 4,5 quilómetros, a realizar a partir das 9h30 com ponto de encontro junto à Escola Profissional de Alte, os participantes terão a oportunidade de contemplar e interpretar a paisagem, as características do solo, a vegetação, a fauna, o barrocal onde crescem as oliveiras e algumas das aromáticas que condimentam a conserva de azeitonas. Por outro lado, serão transmitidas algumas informações sobre as utilizações destes produtos e os lugares de transformação.

Mas este percurso não será apenas contemplativo. A apanha da azeitona será uma das atividades em que os participantes terão que se empenhar para que, no período da tarde, se possa realizar a oficina de processamento de conserva de azeitona e no final, todos levem consigo não só a memória da experiência de um dia vivido no barrocal, mas também um conjunto de aprendizagens e um recipiente com azeitonas. Este será acompanhado de um protocolo para, em casa, cada um consiga completar o processo de conserva, para mais tarde degustar.

A azeitona e as aromáticas são recursos disponíveis no território do concelho de Loulé que podem ser valorizados na componente gastronómica, se utilizados para a produção de conserva, patés, temperos, mas também potenciados do ponto de vista turístico já que permitem associar o lazer a experiências em torno da colheita, da transformação e do aproveitamento dos produtos.

Este conjunto de atividades decorre no âmbito de um projeto que o Município de Loulé está a desenvolver, financiado no âmbito do CRESC ALGARVE 2020, enquadra-se no PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos, na ação “Demonstração, valorização e promoção de produtos locais, da gastronomia, tradição e arte” e “VITALIZAR – Produtos e Recursos do Território”.

Os interessados nestas atividades terão que se inscrever até ao dia 7 de outubro, optando pelo programa do dia ou apenas pelo período da manhã ou da tarde. A atividade é gratuita, com exceção do almoço que pode ser reservado em dois dos restaurantes locais, que integram na oferta gastronómica pratos e petiscos com incorporação de azeitona, azeite e aromáticas. Para mais informações e inscrições os interessados deverão contactar a Divisão de Economia Local Comércio e Turismo da Câmara Municipal de Loulé, através de gae@cm-loule.pt ou telefone 289 400 829.