LOULÉ ORGANIZA FÓRUM DEDICADO AO ATLETISMO

Publicado em 30 Julho 2021 por RUA FM

De 6 a 11 de setembro irá decorrer, em formato online, o “I Fórum de Atletismo”, contando com a participação de oradores de referência a nível nacional nesta modalidade como são os casos de Susana Feitor e Paulo Barrigana. Trata-se de um evento organizado pela Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a Associação de Atletismo do Algarve, IPDJ e Sapienta Sport’s, no âmbito do “Plano de Formação Desportiva” desenvolvido anualmente pela Autarquia.

Com o “I Fórum de Atletismo” pretende-se contribuir para a melhoria da formação de quem está ligado à área desportiva, mas também para aumentar a motivação tanto dos corredores como de todos os técnicos que trabalham com a comunidade da corrida no concelho de Loulé, na região do Algarve e em Portugal, no sentido de

qualificar, cada vez mais, as suas práticas.

A iniciativa dirige-se a treinadores de Atletismo, profissionais ligados à área do desporto e exercício físico, atletas, estudantes de ciências do desporto, professores de educação física e demais interessados, não existindo pré-requisitos para a participação.

No final da formação pretende-se que os formandos sejam capazes de reconhecer o papel bastante relevante no desenvolvimento das crianças e jovens da atividade desportiva, neste caso do Atletismo, e a importância do treinador na formação pessoal, social e desportiva.

Por outro lado, o objetivo deste evento passa ainda por possibilitar que os participantes fiquem a conhecer a avaliação e controlo do treino no Atletismo, particularmente nas corridas de meio fundo e fundo, e consigam refletir sobre a multiplicidade de fatores que podem afetar a prestação do atleta.

Mais informações disponíveis no site Sapienta Sports.

Programação:

6 de setembro, 2ª feira

20h00 às 22h30 – ATLETISMO DE FORMAÇÃO

7 de setembro, 3ª feira

20h30 às 22h30 – IMPORTÂNCIA DOS PROCESSOS DE AVALIAÇÃO NO CONTROLO DE

TREINO

8 de setembro, 4ª feira

20h30 às 22h30 – A MOTIVAÇÃO E O PROCESSO DE TREINO

9 de setembro, 5ª feira

20h30 às 22h30 – CONDICIONAMENTO FÍSICO – O TREINO DE CARGA

10 de setembro, 6ª feira

20h30 às 22h30 – A TÉCNICA NO DESMPENHO DO CORREDOR

11 de setembro, sábado

18h00 às 20h00 – O ATLETA | PASSADO, PRESENTE E FUTURO