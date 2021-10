Loulé assinala Dia Internacional para a Redução das Catástrofes na Secundária

Publicado em 20 Outubro 2021 por RUA FM

Uma exposição de meios e agentes de proteção civil, no recinto da Escola Secundária de Loulé, assinalou o Dia Internacional para a Redução das Catástrofes, no passado dia 13 de outubro, numa iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em colaboração com este estabelecimento de ensino.

Estiveram presentes nesta exposição diversas entidades ligadas a esta matéria, nomeadamente, a Cruz Vermelha Portuguesa, a Autoridade Marítima, a Guarda Nacional Republicana, a Unidade de Emergência e Proteção Civil, o Comando Regional de Emergência e Proteção Civil, os Bombeiros Municipais de Loulé e o Serviço Municipal de Proteção Civil.

Esta ação contou com a colaboração dos alunos das três turmas (10.º, 11.º e 12.º) do curso técnico de Proteção Civil daquela escola, que desempenharam vários papéis durante a atividade, como a apresentação dos agentes de proteção civil presentes às restantes turmas da comunidade escolar, explicando as suas valências e capacidades às várias entidades representadas.

A exposição contou, ainda, com a visita do presidente do Município, Vítor Aleixo, do vereador Carlos Carmo e da diretora da Escola, Renata Afonso, que procederam à entrega dos diplomas de participação às instituições presentes.

A comemoração desta efeméride foi instituída pelas Nações Unidas, em 1989, com o propósito de sensibilizar governos, organizações e cidadãos de todo o mundo, para a necessidade de desenvolverem ações que contribuam para prevenir riscos e reduzir vulnerabilidades, aumentando a resiliência das comunidades e a capacidade de antecipação e resposta face à ocorrência de acidente graves ou catástrofes.

“É nossa pretensão continuar a criar momentos de aprendizagem e partilha entre todos os participantes e a comunidade escolar do nosso Município pois é este um dos princípios fundamentais para promovermos as boas práticas no campo da proteção civil”, garantiram os responsáveis autárquicos.