Loulé antecipa a realização do mercado de produtores para a véspera de Natal e de Ano Novo

Publicado em 14 Dezembro 2021 por RUA FM

O mercado de produtores de Loulé realizado normalmente aos Sábados será antecipado para as sextas-feiras, 24 de dezembro e 31 de dezembro, entre 07.00 às 12.30.

Esta medida para além de alegrar as manhãs na zona envolvente ao mercado municipal, tem como objetivo apoiar a comercialização de produtos locais, em altura de dificuldades causadas pela pandemia, e a aproximar os produtores aos consumidores.

Os mercados de produtores é uma forma tradicional de escoamento e comercialização dos produtos agroalimentares provenientes das explorações agrícolas e de unidades de fabrico artesanal de pequena escala. Salienta-se a importância do consumo dos produtos locais visto que potenciam a economia local e sustentabilidade da região, ao mesmo tempo que evitam os impactos negativos associados ao consumo de energia e às emissões de Gases com Efeito de Estufa resultantes do transporte de produtos provenientes de lugares mais distantes.