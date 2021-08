Lagoa lança campanha de promoção do seu doce conventual, os Florados de Lagoa

Publicado em 11 Agosto 2021 por RUA FM

“Do Convento para a mesa” é o nome da campanha que pretende colocar os Florados de Lagoa nas pastelarias e restaurantes do concelho, dando a conhecer ao público, em geral, um doce tão típico e genuíno de Lagoa e dos Lagoenses.

Depois do Município de Lagoa ter recuperado a receita original, através dos saberes e técnicas documentadas, irá lançar no dia próximo dia 12 de agosto, nos Claustros do Convento de S. José, em Lagoa, uma Campanha de Reativação da Marca “Florados de Lagoa”, uma sessão onde irá ser celebrado um protocolo de cooperação entre o Município de Lagoa e as várias entidades aderentes ao projeto de promoção do doce conventual, Florados de Lagoa.

Após a assinatura do protocolo será implementado, nas próximas semanas, uma dinâmica de promoção que levará os Florados de Lagoa até às pastelarias que irão confecionar este nosso doce conventual com todo o cuidado e rigor, respeitando aquilo que é a técnica e segredos de gerações.

Um projeto que surge através do Município com o objetivo de recuperar os Florados de Lagoa, património gastronómico do nosso Concelho e do Algarve, através dos saberes históricos documentados, da arte do saber fazer e da memória coletiva.

Contabilizam-se nesta primeira fase 10 parceiros, de ramos distintos, que vão desde o ramo da hotelaria, à restauração, passando pelas pastelarias com fabrico próprio.

“Eu sou suspeito porque sou um fã dos Florados de Lagoa, mas considero que todos os Lagoenses deveriam provar o nosso doce conventual. Tenho a certeza que vão gostar, que é um doce que vem para ficar e que é mais um motivo de orgulho e um meio para preservarmos o que de melhor temos por cá”, considerou Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.