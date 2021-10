Lagoa felicita o atleta Filipe Santos pelos títulos alcançados no Campeonato da Europa

Publicado em 18 Outubro 2021 por RUA FM

O Município de Lagoa felicita o Atleta do Lagoa Académico Clube, Filipe Santos, pelas quatro medalhas de Ouro em provas de estafeta (4 x 50m Estilos, 4 x 50m livres, 4 x 100m Estilos e 4 x 100m livres), pela medalha de prata nos 50m livres e medalhas de Bronze nos 200m Mariposa e 4 x 200m livres.

O Nadador do Lagoa Académico Clube, Filipe Santos, terminou a sua participação no Campeonato da Europa DSISO (Down Syndrome International Swimming Organisation), em Ferrara, Itália, que decorreu entre 6 e 10 de outubro.

O Município de Lagoa felicita, igualmente, o treinador do atleta Filipe Santos, Paulo Sousa, que o acompanhou e fez parte da Equipa Técnica da Seleção Portuguesa, bem como toda a comitiva nacional pelos extraordinários resultados alcançados.

É de referir que a modalidade de natação tem vindo a crescer no concelho, nos últimos anos, com particular incidência na época passada, com um maior número de atletas praticantes, melhores resultados e uma aposta na natação adaptada.

“É com enorme orgulho que acompanhamos os resultados alcançados pelo nosso atleta Filipe Santos. É um verdadeiro campeão que encontrou em Lagoa excelentes condições para a prática da natação. Obrigado e parabéns Filipe”, referiu Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa