Lagoa cria Gabinete de Apoio ao Agricultor

Publicado em 08 Setembro 2021 por RUA FM

O Município de Lagoa cria o Gabinete de Apoio ao Agricultor, que pretende ser uma resposta de proximidade, pluridisciplinar, de aconselhamento e apoio técnico aos agricultores sedeados no concelho.

O Município de Lagoa procedeu, no passado dia 1 de setembro, à assinatura do protocolo de cooperação com a Vicentina-Associação para o Desenvolvimento do Sudoeste, e à apresentação do espaço onde se encontra instalado o Gabinete de Apoio ao Agricultor de Lagoa (GAALagoa).

A cerimónia protocolar teve lugar às 11 horas na Unidade de Desenvolvimento Económico, sedeado no Parque de Feiras de Agricultura, Turismo, Artesanato, Comércio e Industria de Lagoa (FATACIL) onde se encontra instalado e irá funcionar o GAAL.

A cerimónia foi presidida pelo Presidente da Câmara de Lagoa, Luís Encarnação, e contou com a presença do Sr. Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro e da Presidente da Associação Vicentina, Aura Fraga, assim como de convidados, autarcas e membros do executivo

O GAALagoa pretende ser uma resposta comunitária, pluridisciplinar, personalizada e de proximidade, vocacionada para prestar informações, aconselhamento e apoio técnico a todos os empreendedores do sector agroalimentar – agricultura, pecuária, transformação agroalimentar, comercialização – do concelho.

Procura-se, assim, criar e apoiar dinâmicas em torno destes sectores de atividade económica, do seu desenvolvimento e da sua adaptação a novas regras, orientações politicas e de sustentabilidade, desde os apoios ao investimento até à sua instalação, passado pelo licenciamento, parcelário, declaração de existências e outros processos necessários à atividade.

O apoio será assegurado por técnicos da Associação Vicentina em articulação com consultores e serviços especializados que colaboram com a associação no âmbito das suas atividades de desenvolvimento local e rural.

O GAALagoa está instalado e funciona com atendimentos presenciais quinzenais, à 4ª feira das 9:30 às 13 horas e das 14 às 17 horas. No dia 15 de setembro será o primeiro dia de atendimento presencial no GAALagoa, mas estão desde já disponíveis outras formas de comunicação, através do endereço eletrónico gaalagoa@vicentina.org e do telefone 282 680 120.

“Era de vital importância a criação desta resposta para a agricultura, para os nossos agricultores e, em particular, para a produção de vitivinícola e para os nossos vitivinicultores. Todos os dias eles deparam-se com muita legislação, com falta de apoio técnico que, muitas vezes, faz com que percam fundos comunitários importantíssimos para o desenvolvimento da sua atividade”, considerou, Luís Encarnação, Presidente da Câmara Municipal de Lagoa.