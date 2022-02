Lado B traz Murta ao Teatro Mascarenhas Gregório

Publicado em 03 Fevereiro 2022 por RUA FM

A iniciativa LADO B da Câmara Municipal de Silves, prossegue no dia 25 de fevereiro pelas 21horas, com o concerto com o artista MURTA no Teatro Mascarenhas Gregório.

Francisco Murta nasceu na Figueira da Foz e dividiu a juventude entre o futebol e a música, até que uma lesão o fez parar e dedicar-se à música. Em 2016 participou no “The Voice Portugal” onde alcançou o 2º lugar. Com esta participação veio o reconhecimento e uma grande legião de fãs nas redes sociais.

Depois de interpretar músicas de outros artistas, chegou a hora de apresentar as suas próprias canções!

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos através da bilheteira online BOL em: https://cmsilves.bol.pt/ e nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT,EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude), com o custo associado de 8 euros. Podem, ainda, ser adquiridos no próprio dia do espetáculo, no local, a partir das 20h00, caso haja disponibilidade de bilheteira.

Relembramos que a rúbrica Lado B, promovida pelo Município de Silves, procura apresentar ao público uma versão mais descontraída e intimista dos artistas. Ao concerto, por norma, associa-se uma breve conversa como forma de aproximar o público ao artista.