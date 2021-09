Lado B leva Carlão ao Auditório do Centro Pastoral de Pêra

Publicado em 29 Setembro 2021 por RUA FM

O auditório do Centro Pastoral de Pêra, em Pêra, irá receber o Lado B com Carlão num concerto solidário. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves, terá lugar no dia 08 de outubro, pelas 21h30.

Neste espetáculo o músico apresenta os seus maiores sucessos a solo, mas também canções mais intimistas e outros sons incontornáveis, acompanhado por Dj Glue, Bruno Ribeiro_ voz, Nuno Espírito Santo_baixo, Paulo Borges_teclas e Rui Berton na bateria.

Carlão, um dos maiores nomes da música urbana da atualidade, propõe um concerto com uma energia constante e uma entrega total e desprendida.

Com um custo associado de 10 euros, os ingressos para este espetáculo poderão ser adquiridos quer através da bilheteira online BOL em: https://cmsilves.bol.pt/ quer nos locais habituais de venda (FNAC, Worten, CTT, EI Corte Inglês e Pousadas de Juventude). Poderão, ainda, ser obtidos no próprio dia do espetáculo, no local, a partir das 20h00, caso haja disponibilidade de bilheteira.

As receitas resultantes deste concerto, que conta com o apoio do Centro Pastoral de Pêra, revertem na totalidade a favor do Centro Paroquial de Pêra, uma instituição particular de solidariedade social (IPSS), sediada na vila de Pêra.

Relembramos que a rúbrica Lado B, promovida pelo Município de silves, procura apresentar ao público uma versão mais descontraída e intimista dos artistas. Ao concerto, por norma, associa-se uma breve conversa como forma de aproximar o público ao artista.