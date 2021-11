Jazz nas Adegas Silves recebe Martin Teuscher Quarteto nas últimas sessões de 2021

Publicado em 11 Novembro 2021 por RUA FM

O Jazz nas Adegas terá as suas últimas sessões de 2021, nos dias 26 e 27 de novembro, pelas 21h00 e 17h00 respetivamente. O espetáculo terá lugar na Quinta do Francês, Odelouca, em Silves, e conta com a atuação do grupo Martin Teuscher Quarteto.

Natural da Holanda, Martin Teuscher está radicado em Portugal há mais de 20 anos e tem atuado por todo o país.

Um espetáculo imperdível com um repertório cheio de Groove e energia, com Martin Teuscher_Saxofone, Sónia little B_Bateria, João Galante_piano e Pedro Silva_piano.

O evento organizado pela Câmara Municipal de Silves, conta com a parceria dos Produtores de Vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen Algarve.

Os ingressos têm um custo associado de 15 euros (inclui, para além do concerto, prova de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho), encontrando-se já à venda os bilhetes do The Tavares Jazz Quartet na plataforma BOL em: https://cmsilves.bol.pt/ ou num dos seguintes locais: FNAC, Worten, El Corte Inglés, CTT Correios. O evento destina-se a maiores de 18 anos.

+ Info: Sector de Turismo da CMS | tel.: 282 440 800 | email: turismo@cm-silves.pt