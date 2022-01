“Jazz nas Adegas” com Maria Moça

Publicado em 12 Janeiro 2022 por RUA FM

O Município de Silves prossegue no ano de 2022 com a rubrica “Jazz nas Adegas”, nos dias 21 e 22 de janeiro, pelas 21h00 e 17h00, respetivamente, na Quinta do Barradas em Silves, com a atuação de MARIA MOÇA.

Possuidora de uma personalidade invulgar com carácter interpretativo dificilmente confundível, MARIA MOÇA, assume a forma de Trio com músicos que têm partilhado o seu percurso no Jazz.

Um espetáculo imperdível com um repertório que não se restringe a um único universo estilístico, com Berta Azevedo (voz), João Novais (contrabaixo) e Danny Rico (piano). Uma experiência única, do Jazz ao Soul, passando pelo Pop e Bossa Nova, numa paleta de sons e cores, que se fundem numa homenagem a grandes vozes e composições.

Este consagrado evento organizado pelo Município de Silves, conta com a parceria dos Produtores de Vinhos de Silves aderentes, do Agrupamento de Escolas Silves Sul e da Associação Barmen do Algarve.