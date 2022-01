Já é possível solicitar o Voto Antecipado

Publicado em 17 Janeiro 2022 por RUA FM

Desde dia 16 de janeiro, que é possível fazer a inscrição para o voto antecipado. Para facilitar a consulta de todas as informações necessárias, foi criado um microsite sobre tema, disponível em votoantecipado.gov.pt

De acordo com este portal, o voto antecipado é dirigido a todos os eleitores recenseados em território nacional, que podem votar em qualquer ponto do País, nas mesas de voto constituídas para o efeito, independentemente do seu local de voto registado nos cadernos eleitorais.

Para solicitar o voto antecipado será necessário apresentar vários dados:

nome completo;

data de nascimento;

número de identificação civil;

morada;

mesa de voto no município onde pretende exercer o direito de voto antecipado;

número de telefone;

email (caso disponível).

De relembrar que as inscrições terminam dia 20 de janeiro, e que o dia para exercer o voto antecipado será, exclusivamente, 23 de janeiro.