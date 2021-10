IPDJ procura voluntários para o “Grande Prémio do Algarve – MotoGP” no Autódromo Internacional do Algarve

Publicado em 26 Outubro 2021 por RUA FM

O Autódromo Internacional do Algarve foi o circuito escolhido para a penúltima prova do Campeonato do Mundo de MotoGP 2021. A prova rainha do motociclismo volta a Portugal, entre os dias 05 e 07 de novembro, com emoções únicas sobre duas rodas onde vamos ter a oportunidade de ver e apoiar o Miguel Oliveira a correr, mais uma vez.

O IPDJ irá selecionar voluntários/as entre os 16 e os 30 anos para a tarefa de Apoio ao Público .

Relativamente às restrições associadas à contenção da pandemia Covid-19, só podem ser voluntários(as), jovens com Certificado Digital Covid EU ou Teste negativo à Covid19 feito até 72h antes da entrada [e com resultado escrito certificado por farmácia ou laboratório]. Não são aceites autotestes ou outras alternativas. Não são feitos testes no local.

Para te inscreveres deverás realizar o teu registo em: https://bdu.ipdj.gov.pt/ e ativar a tua conta, no email que colocaste.

Só depois deste procedimento poderás efetuar a tua inscrição em: https://programasjuventude.ipdj.gov.pt/agora-nos/acoes/325federacao-de-motociclismo-de-portugal-voluntariado-grande-premio-do-algarve-motogp-2021 até às 17h00, do dia 2 de novembro (com o email e palavra-passe escolhida, aquando do registo).

Será atribuído aos/às voluntários/as, certificado de participação, alimentação, seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil e transporte entre Portimão e o Autódromo.

Para mais informações contacta esta Direção Regional do Algarve do IPDJ, através do telefone 289 891 820 ou do e-mail faro@ipdj.pt.