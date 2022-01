Inscrições para participação na 6ª Mostra “Silves Capital da Laranja” decorrem até dia 16 de Janeiro

Publicado em 07 Janeiro 2022 por RUA FM

O período de inscrições para participação na 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja decorre até às 24h00 do próximo dia 16 de janeiro. A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Silves (CMS), terá lugar entre os dias 18 e 20 de fevereiro de 2022.

As inscrições para as diversas modalidades de participação (agricultura, produtos agroalimentares, máquinas / equipamentos, artesanato e entidades diversas) devem ser formalizadas através do preenchimento de formulário próprio disponível no portal da Câmara Municipal de Silves, em https://www.cm-silves.pt/pt/destaques/8346/inscricoes-para-participacao-na-6-mostra-%E2%80%9Csilves-capital-da-laranja%E2%80%9D-decorrem-ate-dia-16-de-janeiro.aspx, e do seu envio para o email capitaldalaranja@cm-silves.pt ou através de correio postal, durante o mencionado período. Na mesma página do Município encontram-se, também, disponíveis para consulta e download as normas de organização e funcionamento da 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja.

Destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves nas suas mais diversas áreas e, simultaneamente, consolidar a marca Silves Capital da Laranja são alguns dos objetivos desta mostra.

O telefone 282 440 800 (ext.: 2743) e o endereço de correio eletrónico capitaldalaranja@cm-silves.pt são os contactos da Divisão de Cultura, Turismo e Património da CMS disponíveis para o esclarecimento e fornecimento de informações adicionais sobre a iniciativa.