Iniciativa leva leguminosas “Do Campo à Mesa” em Benafim e Alte

Publicado em 27 Outubro 2021 por RUA FM

No próximo dia 30 de outubro, vai realizar-se em Benafim e Alte um programa centrado no cultivo e utilização gastronómica de leguminosas, com especial enfoque no grão-de-bico.

Esta iniciativa pretende dar continuidade a um conjunto de ações que têm sido promovidas, para informar e sensibilizar os cidadãos para as qualidades e potencialidades de utilização dos produtos cultivados no concelho de Loulé e na região do Algarve, que integram a dieta mediterrânica.

Às 10h00, inicia-se uma visita técnica na Quinta do Freixo sobre o “cultivo de leguminosas” tendo como anfitriã Conceição Cabral e Silva, engenheira agrónoma responsável pela propriedade agroturística. De seguida, às 12h00, terá lugar no restaurante “Rosmaninho”, nas Sarnadas, freguesia de Alte, uma conversa sobre “leguminosas na mesa serrana” com a participação de Fernanda Martins, Alexandra Santos, António José Martins e Conceição Cabral e Silva. Para além da aquisição de conhecimentos, os interessados poderão ainda explorar os sabores de um jantar de grão, confecionado com os saberes da cozinha serrana, inscrevendo-se também no almoço que faz pare desta iniciativa.

Dado o seu enorme valor e qualidades nutricionais, as leguminosas não devem cair no esquecimento, pelo que importa incentivar e procurar viabilizar a sua produção.

Depois do encontro realizado na Nave do Barão, no passado sábado, sobre o “processamento da uva passa – a uva para além do vinho”, esta é mais uma iniciativa no âmbito de um projeto financiado pelo CRESC ALGARVE 2020, enquadrado no PADRE – Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos, que o Município de Loulé está a desenvolver, , e que se inscreve no VITALIZAR – Produtos e Recursos do Território, projeto para valorização e promoção de produtos locais, da gastronomia, tradição e arte.