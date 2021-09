GEOPALCOS CONVIDA À “DESCOBERTA DAS 4 ESTAÇÕES” ATRAVÉS DE PERCURSO SENSORIAL PERFORMATIVO PELA SERRA DE SILVES

Publicado em 08 Setembro 2021 por RUA FM

No âmbito do Geoparque Algarvensis terá lugar no próximo dia 12 de setembro, pelas 15h30, com partida da zona ribeirinha de Silves, o percurso sensorial performativo pela natureza “À descoberta das 4 estações”, numa viagem que convida à descoberta dos segredos guardados na serra a cada passo do passeio. A participação é gratuita mas limitada, devendo ser efetuada inscrição prévia obrigatória.

Dar a conhecer não só o belo entorno serrano como a fauna e a flora existentes no território, aliando a arte à natureza de forma surpreendente e estimulando os sentidos para uma experiência única são os principais objetivos desta experiência original e fora do vulgar que convida os participantes a desfrutar desta experiência de descoberta, não só relacionada com a natureza em si, mas na descoberta ao longo do percurso de diversos pontos de animação e, neste contexto, dos artistas e performers participantes (cujos nomes são propositadamente ocultos para despertar o interesse pela descoberta).

A iniciativa é dirigida a maiores de 18 anos, devendo a sua inscrição ser efetuada até dia 10 de setembro através do email cultura@cm-silves.pt, com a informação de nome e idade do(s) participante(s). A correta receção da inscrição será posteriormente confirmada junto de cada inscrito através de email, com o envio de informação adicional relacionada com a iniciativa. Neste âmbito, o Município de Silves aconselha a que os participantes possam vir equipados com calçado e roupa adequados a uma caminhada de cerca de 3,5 km na serra de Silves (com piso irregular), e munidos de água, protetor solar e chapéu.

De referir que o Festival Geopalcos Arte.Ciência.Natureza é um evento bianual que liga a arte, a ciência e a natureza com e para as pessoas, pensado a partir da colaboração e participação das populações e dinamizado pelo aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira, através dos municípios. O projeto surgiu de uma candidatura intermunicipal, liderada pela AMAL, juntando os 16 municípios algarvios e a Direção Regional de Cultura do Algarve, que resultou no “Bezaranha – Programação Cultural em Rede”, programa que assegura parcialmente o financiamento do Geopalcos, recorrendo ao Programa Operacional Regional do Algarve (CRESC2020).

O telefone 282 440 856 e o endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt são os contactos do sector de Cultura do Município de Silves disponíveis para o fornecimento de informação adicional sobre o evento.