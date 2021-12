Fundos Europeus: Região pretende mobilizar 45% do Algarve 2030 para Sustentabilidade, Descarbonização e Transição Climática

Publicado em 07 Dezembro 2021 por RUA FM

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do Algarve, José Apolinário, anunciou que a Região do Algarve tem a ambição de atingir a neutralidade carbónica até 2030 e que a CCDR Algarve e os Municípios pretendem mobilizar 45 por cento do Programa Operacional Regional 2021-2027 – ALGARVE 2030 no objetivo estratégico de sustentabilidade, descarbonização e transição climática.

O Presidente da CCDR Algarve participava em Tavira no evento “JUNTOS PLANTAMOS O FUTURO”, promovido pela ANA – Aeroportos de Portugal, em parceria com QUERCUS – Associação Portuguesa de Conservação da Natureza, Município de Tavira e o ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, contribuindo para a reflorestação de uma das zonas afetadas pelos incêndios rurais do último verão, no Perímetro Florestal da Conceição de Tavira.

O objetivo é posicionar a Região do Algarve numa Europa mais verde, hipocarbónica, de promoção de uma transição energética limpa e equitativa, com atenuação das alterações climáticas e de adaptação às mesmas, prevenção e gestão de riscos, de gestão sustentável da água, promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável, de transição para uma economia circular e eficiente na utilização dos recursos.