Fórum de Educação e Formação do Algarve regressa a Albufeira

Publicado em 05 Janeiro 2022 por RUA FM

O VIII Fórum de Educação e Formação do Algarve está de regresso a Albufeira, nos dias 27, 28 e 29 de Abril, a decorrer no Pavilhão Desportivo, e tem já inscrições abertas para expositores e visitas de grupos de alunos.

Segundo a Câmara de Albufeira, este certame é considerado «um dos mais importantes fóruns de educação e formação a nível do Algarve e Baixo Alentejo», regressando em 2022 depois de não se ter realizado nos últimos dois anos devido à pandemia de Covid-19.

O OPTO – Fórum de Educação e Formação do Algarve é um certame que visa «apoiar as decisões familiares no âmbito do percurso escolar, académico e profissional dos jovens estudantes», numa exposição que reúne no mesmo espaço «representantes do ensino superior, ensino secundário e profissional, línguas, mobility e study abroad, bem como outras entidades, das quais se destacam as militares e de socorro», explica a autarquia.

A última edição do certame, que se realizou em 2019, contou com a presença de 63 expositores e acolheu cerca de seis mil visitantes, mais 500 em relação ao ano de 2018.

José Carlos Rolo, presidente da Câmara de Albufeira, realça «o impacto regional deste fórum e a sua importância para os jovens, numa altura da vida em que têm que fazer escolhas decisivas ao nível do seu futuro académico e profissional».

«Trata-se de uma excelente oportunidade para, durante três dias, puderem recolher ideias e sugestões de formação e qualificação profissional, ofertas ao nível do ensino secundário e superior e ouvir exemplos e testemunhos de profissionais de várias empresas e organizações que poderão ajudar nas suas escolhas», sublinha.

O autarca realça ainda o facto dos parceiros que «decidiram retomar a organização do evento, acautelando todas as medidas que forem necessárias à segurança de expositores e visitantes».

Para a edição deste ano, os expositores interessados devem efetuar a sua inscrição nos termos das normas de participação que definem as modalidades como expositor e participante no Programa de Animação, mediante preenchimento da ficha de inscrição, que deverá ser enviada para age@cm-albufeira.pt até 28 de Janeiro.

Para além das visitas espontâneas por parte de toda a comunidade, os grupos de alunos deverão formalizar a respetiva inscrição para visita mediante preenchimento da ficha de visitante, que deverá ser enviada para age@cm-albufeira.pt, até 11 de Março de 2022.

Este fórum é uma organização conjunta do município de Albufeira, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares – Direção de Serviços da Região do Algarve (DGEstE) e Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), com a colaboração dos três Agrupamentos de escolas albufeirenses.

Para mais informações, os interessados poderão consultar o site do município, através do endereço eletrónico age@cm-albufeira.pt ou dos contactos telefónicos 289 598 808/289 599 579.