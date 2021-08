Figuras À Rampa: The Black Teddys Substituem The Mirandas na Primeira Parte de The Legendary Tigerman

Publicado em 26 Agosto 2021 por RUA FM

Por motivo de doença de um dos elementos, a banda The Mirandas viu-se obrigada a cancelar o concerto no FIGURAS À RAMPA. The Black Teddys juntam-se agora a The Legendary Tigerman no alinhamento de hoje. Os últimos bilhetes para estes espetáculos, e para Capitão Fausto, com Catalina na primeira parte, na sexta, encontram-se à venda nos locais habituais.

Hoje, dia 26 de agosto, The Legendary Tigerman vem a Faro entregar amor em forma de rock’n’roll, prometendo reativar as nossas memórias mais felizes de concertos em noites de verão, mesmo com a distância de segurança que irá separar-nos e a máscara que esconderá os nossos sorrisos. Antes, atuam os The Black Teddys, levando à rampa do Teatro das Figuras temas dos seus dois EPs editados e do seu homónimo longa-duração.

O encerramento está entregue a Capitão Fausto e Catalina, a 27 de agosto, numa noite quase esgotada. A banda de Lisboa, que em 2020 coroou uma digressão nacional pelos teatros com um concerto esgotado no Campo Pequeno ao lado da Orquestra Filarmonia das Beiras, volta a tocar ao vivo depois da experiência Sol Posto, um filme-concerto que levou os fãs de norte a sul do país e das ilhas a mais de 70 salas de cinema, tornando-o num dos filmes mais vistos do ano. A noite começa com o Pop, R&B e Soul de Catalina, uma artista do Algarve que se lançou a solo após a participação no “The Voice Portugal” em 2017 mas que antes integrou vários projetos musicais da região como “GRYT”, “Epiphany” e “Gaijas”.

As portas abrem às 21h00 e os bilhetes têm o preço único de 10€. Todos os espetáculos estão a ser gravados para serem transmitidos em diferido nas redes sociais do Teatro das Figuras, para que uma maior abrangência de público possa ter acesso ao FIGURAS À RAMPA.

O FIGURAS À RAMPA tem como objetivo responder ao Programa Garantir Cultura em parceria com o Teatro das Figuras e o Município de Faro, enriquecendo a programação do Teatro mas também a oferta cultural da cidade, num caminho para a retoma e regresso aos espetáculos. Há um forte investimento em talento consolidado e na sua conjugação com os artistas locais escolhidos para integrarem a programação, selecionados a partir dos projetos participantes no South Music. Estes espetáculos envolvem ainda equipas, estruturas, fornecedores, empresas de prestação de serviços no âmbito audiovisual, que desta forma têm oportunidade de voltar a operar, promovendo-se uma retoma gradual ao trabalho no sector. Este projeto traduz-se num esforço colaborativo com entidades municipais, imprensa local e nacional e contempla o apoio direto a um tecido essencial, também em crise: a restauração e hotelaria.