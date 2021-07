“Figuras à Rampa” é novamente adiado e tem espaço entre 19 e 27 de agosto.

Publicado em 28 Julho 2021 por RUA FM

O ciclo de espetáculos “Figuras à Rampa” tem sua data novamente adiada, e agora será realizado no fim do mês de agosto, ao longo de duas semanas, nos dias 19, 20 e 21 de agosto, e a seguir nos dias 26 e 27 de agosto. Outra alteração realizada foi a inclusão do artista Nanook, tendo lugar onde se encontrava o grupo Suricata.

Cartaz atualizado – Figuras à Rampa

A iniciativa do Teatro das Figuras reúne 5 concertos exclusivos, que têm como palco a rampa de entrada do teatro. O formato original contava com um espetáculo novo todas as sextas-feiras, durante o mês de julho. Após o agravamento da crise sanitária, o evento teve suas datas adiadas para um mês, realizando-se ao longo de agosto.

Durante a manhã de quarta-feira, dia 28 de julho, o teatro informou em comunicado de imprensa que o ciclo seria novamente adiado, agora com um formato diferente. A estreia agora ocorre sexta-feira, dia 19 de agosto, e será realizada pela dupla Galopim e pela banda do filme “Variações”.

No sábado, dia 20 de agosto, sobe ao palco Tiago Bettencourt, em conjunto com Nanook, que vem a ser outra novidade do adiamento. No domingo, dia 21 de agosto, o espetáculo é realizado por Neev e o artista Infante.

O evento retorna na quinta-feira, dia 26, com o The Legendary Tigerman, em conjunto com a banda The Mirandas. Na sexta-feira, sobe à rampa Capitão Fausto e Catalina, encerrando o evento.

Os bilhetes para o ciclo “Figuras à Rampa” têm valor único de 10€.

Todos os espetáculos serão transmitidos em direto no Facebook do Teatro das Figuras, e posteriormente publicados para o público.