FESTIVAL InterMEDio MARCA REGRESSO DAS MÚSICAS DO MUNDO AO CENTRO HISTÓRICO DE LOULÉ DEPOIS DE 2 ANOS DE “JEJUM”

Publicado em 03 Agosto 2021 por RUA FM

De 23 a 29 de agosto, a Câmara Municipal de Loulé apresenta interMEDio, um evento especial e de edição limitada focado na world music, que pretende fazer a ligação entre o período pré-pandémico e o que se espera que venha a ser o Festival MED quando o mundo regressar em pleno à normalidade.

O retomar da atividade económica e social, em particular as novas medidas mais permissíveis de desconfinamento em vigor desde este domingo, tornam possível a realização desta iniciativa que, de certo, permitirá ao público saciar algumas das necessidades culturais sentidas nos últimos 2 anos, mas também, para os fiéis seguidores do MED, trará novas experiências e vivências musicais únicas, fruto da constante novidade em termos dos projetos artísticos que aqui surgem.

O recinto será limitado, mas enquadrado naquele que é o território do MED e na sua ambiência – o casco histórico da cidade de Loulé, com uma forte presença de elementos do espaço mediterrânico. No entanto, dadas as restrições definidas ao nível da lotação, apenas o Palco Cerca, um dos habituais 10 palcos do festival, receberá espetáculos. Os lugares serão sentados e, durante as 7 noites de programação, estão previstos 2 concertos por noite.

A multiculturalidade musical volta a ser nota dominante e no cartaz do interMEDio, entre os 14 artistas, serão 9 os países representados. Além do espaço para a música nacional e os novos projetos, também as sonoridades originárias de vários cantos do mundo, desde as raízes tradicionais até aos ritmos e fusões mais inovadores, estarão presentes.

Para o diretor desta iniciativa, Carlos Carmo, “o interMEDio será uma excelente forma de retomar a atividade cultural e de animação em larga escala no concelho de Loulé, mas já com os olhos postos no futuro e no reposicionamento que se pretende para o Festival MED”. “Temos novas ideias e conceitos que queremos implementar nas próximas edições, mas, naturalmente, iremos manter o ADN do Festival MED e os pilares que têm feito deste um dos maiores festivais de world music da Europa”, sublinha.

Já o presidente da Autarquia de Loulé, Vítor Aleixo, salienta a importância deste evento intercalar para a recuperação e dinamização da economia local num momento particularmente difícil para os empresários: “É com alegria que anunciamos o Festival interMEDio e com ele um regresso aos grandes eventos, num formato mais restrito e intimista, mas que será um começo promissor e uma boa notícia para todos os envolvidos, não só na atividade cultural, mas também para os agentes do nosso tecido económico. Durante uma semana a cidade irá ganhar uma nova vida, ainda distante do que era antes da pandemia, mas já com uma dinâmica que ajudará aos negócios. Importa dizer que tudo isto é feito com consciência de que a COVID-19 ainda representa uma ameaça e, como tal, todas as condições de segurança sanitária estarão devidamente acauteladas”.

O cartaz do interMEDio será divulgado nos próximos dias, sendo que os bilhetes estarão à venda nessa altura. Todas as novidades do evento poderão ser acompanhadas no Facebook do Festival MED.