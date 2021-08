FESTIVAL interMEDio ANUNCIA CARTAZ

Publicado em 11 Agosto 2021 por RUA FM

México, Ucrânia, Cabo Verde, Espanha, Angola, França, Argélia e Brasil juntam-se a Portugal nas nações que estarão representadas no Festival interMEDio, um evento intercalar e de edição limitada que, de 23 a 29 de agosto, marca o regresso da animação musical focada nas músicas do mundo ao sul de Portugal e à cidade de Loulé.

Estreias no nosso país, alguns regressos a Loulé, concertos especiais que partem de encomendas da organização, parcerias e muitas surpresas da parte de alguns dos protagonistas são as notas dominantes desta edição única do interMEDio. Mas é sobretudo a diversidade e criatividade das sonoridades presentes que constituem o trunfo deste cartaz. Dos dois concertos que terão diariamente lugar no Palco Cerca, um será de um artista português enquanto que o outro terá o carimbo internacional.

PROGRAMA

23 agosto:

23:30 Kumbia Boruka – México

21:30 Virgem Suta – Portugal

24 agosto:

23:30 DakhaBrakha – Ucrânia

21:30 Buba Espinho – Portugal

25 agosto:

23:30 Tristany & Prétu – Portugal/Cabo Verde

21:30 Sílvia Pérez Cruz – Espanha

26 agosto:

23:30 Moullinex – Portugal

21:30 Nuno Guerreiro – Portugal

27 agosto:

23:30 Paulo Flores – Angola

21:30 Clã – Portugal

28 agosto:

23:30 Quinta do Bill – Portugal (convidam Kátia Guerreiro, Rita Redshoes e Pedro de Castro)

21:30 Tiwiza – França/Argélia

29 agosto:

23:30 Fogo Fogo – Portugal/Cabo Verde

21:30 Luca Argel – Brasil

Os bilhetes vão estar à venda a partir da próxima quinta-feira, 12 de agosto, em wwww.bol.pt e no Cineteatro Louletano. O bilhete diário tem um custo de 7 euros. Será ainda disponibilizado um número limitado de bilhetes semanais, com um custo de 40 euros.

As portas do recinto abrem às 20h30 e os concertos decorrem às 21h30 e 23h30, respetivamente, apenas no Palco Cerca. O Festival rege-se pelo cumprimento das normas e recomendações emitidas pela Direção-Geral de Saúde no que respeita à pandemia da COVID-19, nomeadamente o uso obrigatório da máscara e o distanciamento social, sendo que todos os lugares são sentados. A lotação é limitada e todos os lugares são sentados.

Todas as informações sobre o evento disponíveis em https://www.facebook.com/festivalmedloule