Festival de Órgão do Algarve volta a soar em novembro

Publicado em 22 Outubro 2021 por RUA FM

A Associação Música XXI apresenta a 14.ª edição do Festival de Órgão do Algarve, de 5 a 28 de novembro, nas Igrejas de Faro, Portimão, Loulé (Boliqueime) e Tavira. Regressando progressivamente ao seu formato estendido e à sua programação característica, retorna-se à música coral nos concertos de abertura e de encerramento, retoma-se a música de câmara numa combinação inédita no Festival e recupera-se a dinâmica da Escola de Órgão da Sé de Faro.

Foi selecionado um programa cuidado e diversificado, que enaltece os intérpretes jovens e os de renome e os compositores portugueses, e que coloca em devido destaque as possibilidades sonoras e emoções de tamanhos instrumentos.

Foram convidados os organistas António Esteireiro, Célia Sousa Tavares, André Bandeira, André Ferreira e Sérgio Silva. A programação conta ainda com a participação do Coral Adágio, do trombonista André Conde, do Officium Ensemble e dos alunos da Escola de Órgão da Sé de Faro.

António Esteireiro é convidado regular dos principais ciclos de concertos e festivais de órgão nacionais e apresentou-se a solo em vários festivais europeus, no México e no Brasil. Leciona no Instituto Gregoriano e na Escola Superior de Música de Lisboa as disciplinas de Órgão e Improvisação.

Célia Sousa Tavares realizou os seus estudos em Órgão, Interpretação Histórica e Ensino da Música em Lisboa, Bremen e nos EUA. Tem-se apresentado em concerto no país e no estrangeiro. É organista titular na Igreja S. Sebastião da Pedreira e professora de Órgão no Colégio S. João de Brito.

Como solista, André Bandeira tem realizado concertos por todo o país e também no estrangeiro. É professor de Órgão, Acompanhamento e Improvisação no Seminário Conciliar de Braga e no Conservatório de Música do Porto. É organista titular na Igreja de Cedofeita.

André Ferreira estudou em Lisboa, Haia e Amesterdão. Já efetuou recitais em Portugal, Espanha, Itália, Holanda, Inglaterra e Nova Zelândia. É professor de Órgão na Escola Diocesana de Música Sacra do Patriarcado de Lisboa, no Conservatório de Mafra e na Sé Catedral de Faro.

Como concertista, Sérgio Silva tem atuado em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Macau. Atualmente, leciona órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa e na Escola de Música Sacra de Lisboa, e é organista titular da Basílica da Estrela e da Igreja de São Nicolau.

Programação completa disponível no livro do Festival:

05 NOV | Igreja Matriz de Portimão – António Esteireiro e Coral Adágio

06 NOV | Igreja da Sé (Faro) – António Esteireiro

12 NOV | Igreja Paroquial de Boliqueime – Célia Sousa Tavares

13 NOV | Igreja do Carmo (Faro) – Célia Sousa Tavares

19 NOV | Igreja de Santiago (Tavira) – André Bandeira

20 NOV | Igreja do Carmo (Faro) – André Bandeira

26 NOV | Igreja da Misericórdia (Tavira) – André Ferreira (órgão) e André Conde (trombone)

27 NOV | Igreja da Sé (Faro) – “Novas Flores de Música” com Sérgio Silva (órgão)

28 NOV | Igreja da Sé (Faro) | 15h00 – Concerto de alunos da Escola de Órgão

São nove concertos ao longo do mês de novembro, distribuídos por seis belíssimos órgãos históricos do Algarve, cujos milhares de tubos anseiam libertar-se do pó acumulado. Os concertos realizam-se às 21h00, são de entrada livre (gratuita) e não carecem de reserva prévia.

O Festival de Órgão do Algarve 2021 conta com os apoios da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos Municípios de Faro, Loulé, Portimão e Tavira, com o apoio à divulgação da Região de Turismo do Algarve e com os parceiros de comunicação Antena 2, Sul Informação e Rua FM. Conta ainda com o parceiro de alojamento Hotel Faro e com a parceria da Diocese do Algarve, do Cabido da Sé de Faro, da Ordem do Carmo de Faro e das Paróquias de Portimão, Boliqueime e Tavira.

Página FB: https://www.facebook.com/festivalorgaoalgarve/