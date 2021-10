Feira de Todos os Santos, em Silves, realiza-se de 29 de outubro a 1 de novembro

Publicado em 25 Outubro 2021 por RUA FM

A Câmara Municipal de Silves volta a promover a tradicional Feira de Todos os Santos. O certame realiza-se de 29 de outubro a 01 de novembro, no Sítio do Encalhe (parque de estacionamento localizado a norte do Castelo).

De referir que a Feira de Silves – que já foi considerada a maior feira do Algarve – é visitada por pessoas provenientes de todos os pontos do concelho e de outros concelhos algarvios, que não dispensam uma visita a este certame secular, onde são comercializados inúmeros artigos e produtos, desde vestuário e calçado, passando pelos brinquedos, artesanato, marroquinaria e quinquilharia, peças e utensílios domésticos para todos os fins, madeiras, latões, cestaria, maquinaria diversa, sem esquecer as tradicionais bancas de farturas, castanhas e polvo, e, como é de esperar, as diversões.

Recordamos que a Feira de Todos os Santos é uma das mais antigas e tradicionais feiras do Algarve. A mesma foi criada em finais do século XV (novembro de 1491), quando o rei D. João II concedeu a Silves a sua “Carta de Feira”, passando esta a realizar-se a partir de 1492 (há, portanto, 529 anos). Ao longo do tempo, o certame já se realizou em diversos locais distintos, sendo uma tradição enraizada nas memórias de Silves e que permite o contacto com diversos produtos tradicionais e da terra.