Feira de Santa Iria está de regresso a Faro

Publicado em 21 Setembro 2021 por RUA FM

A Feira de Santa Iria está de regresso e vai animar, de 15 a 24 de Outubro, o Largo de São Francisco, em Faro.

Depois de não se ter realizado em 2020, devido à Covid-19, a emblemática feira volta este ano.

A organização é da empresa municipal Ambifaro.

A Feira de Santa Iria é uma mostra com tradições seculares.

A Feira de Santa Iria é uma mostra com tradições seculares.

Entre os atrativos encontram-se exposições, stands institucionais, divertimentos para crianças e adultos, comes e bebes, artesanato, a venda de produtos diversos, como as tradicionais farturas, roupas e gastronomia de vários pontos do país.