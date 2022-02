Exposição Fotográfica “Oficinas no Cabo do Mundo” 28 de janeiro a 28 de fevereiro de 2022 Ruínas Romanas de Milreu – Estoi

Publicado em 31 Janeiro 2022 por RUA FM

Exposição Fotográfica patente ao público nas Ruínas Romanas de Milreu em Estoi, testemunha o olhar de 23 jovens dos 16 aos 85 que visitaram a Fortaleza de Sagres, no âmbito do Projeto “Oficinas no Cabo do Mundo”.

A Exposição Fotográfica “Oficinas no Cabo do Mundo” é um convite a uma visita à Fortaleza de Sagres através do olhar do outro, da forma como viu e sentiu aquele espaço, como descobriu as ténues linhas, as efémeras sombras, os detalhes, as nuances impercetíveis, os momentos fugidios, paralisando o movimento, eternizando o momento, fotografando de forma única e artística, produzindo imagens e memórias inesquecíveis, transformando imagens em poesia, fazendo de um click uma mensagem, de um pequeno detalhe um instante, uma memória.

A exposição, que estará patente ao público de 28 de janeiro a 28 de fevereiro nas Ruínas Romanas de Milreu em Estoi, tem percorrido o Algarve de barlavento a sotavento. Tendo iniciado esta viagem na Fortaleza de Sagres, onde, entre os meses de agosto e outubro de 2021, recebeu milhares de visitantes, rumou a Alte, onde esteve no Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, seguiu para o Restaurante Rosmaninho em Sarnadas, uma pequena localidade na freguesia de Alte, e posteriormente para o Instituto Português do Desporto e Juventude em Faro.

“Oficinas no Cabo do Mundo” foi um Projeto que envolveu jovens que frequentam o Curso Profissional de Técnico de Turismo da Escola Profissional Cândido Guerreiro e séniores residentes na freguesia de Alte por si convidados a embarcarem numa viagem de descoberta, de exploração, de aprendizagem, da vivência conjunta de experiências, de troca de conhecimentos, de partilha de afetos e de criação artística sobre a Fortaleza de Sagres.

Uma viagem que promoveu o desenvolvimento das relações e cumplicidades intergeracionais e motivou para a conhecimento, a valorização, a preservação e a divulgação do Património.

O projeto, a partir de uma ideia original de Isa Catarina Mateus, foi desenvolvido de maio a outubro de 2021 no âmbito do Programa de Dinamização e Valorização dos Monumentos (DiVaM), da Direção Regional de Cultura do Algarve.

Promovido por uma parceria constituída pela Associação In Loco, a Junta de Freguesia de Alte, a Escola Profissional de Alte, CIPRL e a sua Escola Profissional Cândido Guerreiro, o Centro de Animação e Desenvolvimento Comunitário da Freguesia de Alte, a Casa do Povo de Alte/Juventude Altense, contou com o apoio da Câmara Municipal de Loulé – Museu Municipal – Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte, da Região de Turismo do Algarve e da Federação Internacional de Cineclubes.

A itinerância em curso, tem vindo a contar com o apoio das entidades, organizações e empresas que a têm acolhido nas suas instalações: Polo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte; Restaurante Rosmaninho – Sarnadas/Alte; Instituto Português do Desporto e Juventude – Faro e Direção Regional de Cultura do Algarve.