Experiências Científico-Sensoriais: Sentir o Património de Milreu

Publicado em 29 Setembro 2021 por RUA FM

Partindo do tema geral “Património, comunidade e inclusão”, o Centro Ciência Viva do Algarve no âmbito do Programa DiVaM 2021, convida à redescoberta do espaço das Ruínas de Milreu, através de um “roteiro cientifico-sensorial”.

A proposta consiste num conjunto de experiências científicas e sensoriais, e pretende proporcionar aos participantes com necessidades específicas ao nível da comunicação, assim como ao público em geral, a possibilidade de “sentir” e conhecer as Ruínas de Milreu à luz da Ciência.

Este evento conta com o apoio da Direção Regional da Cultura do Algarve e de diferentes parceiros na sua dinamização, como docentes, investigadores e alunos da Universidade do Algarve, a Barroca-eventos culturais e turísticos e técnicos das Ruínas de Milreu.

A acessibilidade será garantida com o apoio de Entidades facilitadoras do acesso à informação, nomeadamente a ACAPO, serviço de Audiodescrição e interpretação em Língua Gestual Portuguesa, no sentido de minimizar distâncias e combater a segregação e o isolamento de quem muitas vezes vê vedado o acesso a momentos e espaços culturais.

O evento, que terá lugar na próxima sexta feira, dia 1 de outubro, não será dirigido apenas a público com necessidades específicas, pretendendo integrar também familiares, colegas e público em geral, numa perspetiva de verdadeira inclusão, “de e para todos”.

A 1ª sessão, das 13h30 às 16h00 é dirigida a público escolar que integre alunos com surdez, deficiência visual ou outras alterações sensoriais.

Pelas 17h00 terá início uma segunda sessão para público em geral e famílias com ou sem necessidades sensoriais. Inscrições gratuitas, mas obrigatórias através de info@ccvalg.pt