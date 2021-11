Publicado em 08 Novembro 2021 por RUA FM

Nos dias 18 e 19 de novembro terá lugar na Rua 1º de Dezembro, em Faro, o Eu Decido – Mostra de Práticas Profissionais na Reabilitação, organizada pela Associação Algarvia, em parceria com a Câmara Municipal de Faro e o Instituto de Emprego e Formação Profissional.

Esta é uma iniciativa financiada pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. e destina-se quer às entidades empregadoras, quer aos jovens adultos com deficiência e incapacidade, com o intuito de divulgar ofertas formativas numa vertente de reabilitação, através de demonstrações práticas e workshops, oferecendo também à comunidade um espaço de divulgação e informação sobre apoios e programas de financiamento para os beneficiários e entidades empregadoras.

Importa referir que o EU DECIDO conta ainda com o apoio do Hotel 3HB e da RISE, pelo que aproveitamos para agradecer desde já a ambas as entidades, pelo apoio e confiança depositados nesta iniciativa da Associação Algarvia.

A Mostra irá realizar-se entre as 10:00h e as 17:00h de ambos os dias, com a participação, do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), da Fundação Irene Rolo (FIR), da Associação de Saúde Mental do Algarve (ASMAL), Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral (APPC), da Associação para a Intervenção e Reabilitação de População Deficiente e Desfavorecida (EXISTIR), Santa Casa da Misericórdia de Albufeira – Centro de Formação Espaço Bússola (SCMA), e do Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos (CASLAS), com as suas respostas formativas na área da reabilitação.

Esperam-se dois dias repletos de muitas atividades e informações, no sentido de caminharmos em direção a um futuro mais inclusivo do ponto de vista laboral, facilitando assim a colocação no mercado de trabalho dos jovens / adultos com deficiência e incapacidade.

A Associação Algarvia convida-o assim a acompanhar de perto toda esta mostra, através do nosso website e redes sociais, onde iremos partilhar mais algumas informações.