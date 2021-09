Estação Náutica de Faro lança plataforma digital no Dia Mundial do Turismo

Publicado em 27 Setembro 2021 por RUA FM

Associando-se à efeméride do Dia Mundial de Turismo, que se assinala hoje, dia 27 de setembro, sob o tema designado pela Organização Mundial do Turismo (OMT) para 2021 – Turismo para um crescimento inclusivo – a rede de parceiros da Estação Náutica de Faro lança online neste dia a sua nova plataforma digital, que poderá ser acedida em www.nauticalfaro.com

Esta rede de entidades, que tem o Município de Faro como entidade coordenadora, conta atualmente com cerca de 50 parceiros, estado aberta à adesão de novos, mediante pedido.

A plataforma agora lançada disponibiliza, de forma intuitiva e acessível, informação genérica sobre o destino Faro, sua oferta turística e empresas, com destaque para a náutica, mas também apresentando oferta de alojamento, restauração, animação turística, ensino, saúde e bem-estar, cultura, desporto e outras atividades e serviços de apoio à náutica.

Entre outras funcionalidades, permite elencar a oferta de actividades das entidades parceiras, e seu agendamento.

A criação desta plataforma surge na sequência do reconhecimento de Faro enquanto destino náutico, certificado atribuído pela Fórum Oceano.

Este reconhecimento resultou da candidatura apresentada, que teve na Ria Formosa, sua actividades e produtos, suas ilhas barreira, estruturas de apoio à náutica e oferta de actividades de lazer existentes, os seus pontos fortes.

Tendo sido financiada pelo GAL Pesca do Sotavento do Algarve, tem o Município de Faro como entidade coordenadora e com o seu lançamento pretende-se dar maior visibilidade às atividades náuticas no concelho, desenvolvidas ao longo de todo o ano, procurando contribuir para o aumento de turistas e visitantes, bem como para o aumento do tempo médio de estada dos turistas em Faro.