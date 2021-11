«Equipa UAlg» regressa às escolas básicas e secundárias em formato presencial

Publicado em 03 Novembro 2021 por RUA FM

Com o objetivo de continuar a reforçar as relações entre o ensino superior e os ensinos básico e secundário, a Universidade do Algarve vai retomar a iniciativa “Equipa UAlg” em formato presencial, mantendo-se também o online. Assim, continuará a disponibilizar um conjunto de palestras e outras ações, gratuitas e informais, tendo em conta as necessidades dos alunos.

A edição de 2021/2022 conta com um total de 120 palestras, que se distribuem por 19 áreas científicas, das quais 46 integram pela primeira vez o catálogo deste ano.

Realizadas maioritariamente por docentes da UAlg, as palestras poderão ser integradas nos programas das disciplinas e das atividades previstas pelas escolas. Os temas são definidos consoante a faixa etária e o nível de formação dos destinatários.

As palestras poderão decorrer nas Escolas ou na Universidade, desde que estejam asseguradas todas as condições de higiene e segurança. No entanto, continuará a existir a opção de realização de palestras online.

A Equipa UAlg divide-se em três categorias: “Decide por ti: escolhe a UAlg”, “A Universidade vai à Escola” e a “A Escola vem à UAlg”.

“Decide por ti: escolhe a UAlg” consiste em sessões de esclarecimento sobre a oferta formativa da UAlg. Nesta categoria, no presente ano letivo destaca-se uma nova palestra, intitulada “Sou aluno de um curso profissional e vou para a universidade!”, direcionada aos alunos que frequentam cursos profissionais.

Na categoria “A Universidade vai à Escola” são disponibilizadas atividades e palestras asseguradas por um docente da UAlg, quer online, quer presencialmente.

“A Escola vem à UAlg”, traduz-se num conjunto de ações que decorrem nas instalações da Universidade.

Além da oferta apresentada, existe ainda a possibilidade de organizar outras iniciativas, como visitas ou atividades específicas de acordo com as necessidades de cada grupo/turma.