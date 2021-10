Entrada Gratuita nas instalações desportivas do Concelho de Loulé para a população idosa

Publicado em 14 Outubro 2021 por RUA FM

Na próxima semana, de 18 a 23 de outubro, a população idosa residente no concelho de Loulé poderá utilizar, em regime livre e gratuito, os equipamentos desportivos existentes no Município. Trata-se de mais uma iniciativa que faz parte do programa do Dia Internacional da pessoa Idosa e que pretende contribuir para o envelhecimento ativo da população e para a construção de uma “Cidade Amiga das Pessoas Idosas”.

Assim, todas as pessoas com idade acima dos 65 anos terão a oportunidade de praticar atividade física, sem qualquer custo, nos seguintes espaços desportivos: Piscinas Municipais de Quarteira, Campos de Ténis de Quarteira, Pista de Atletismo de Quarteira, Complexo de Piscinas Municipais de Loulé, Campos de Ténis de Loulé, Minigolfe e Ginásio do Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé.

Recorde-se que o Município associou-se ao projeto “Cidades Amigas das Pessoas Idosas”, através de um acordo celebrado com Associação VIDA – Valorização Intergeracional e Desenvolvimento Ativo, que passa pela realização de um diagnóstico social no concelho e implementação de um plano de ação para a melhoria da qualidade de vida dos idosos.

Uma cidade amiga das pessoas idosas estimula o envelhecimento ativo através da criação de condições de saúde, participação e segurança, de modo a reforçar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem.

Horários das instalações desportivas:

– Piscinas Municipais de Quarteira, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 14h00 e das 15h00 às 17h00, e ao sábado, das 7h00 às 14h00 e das 15h00 às 19h00;

– Campos de Ténis de Quarteira, de segunda a sexta-feira, das 15h00 às 17h00, e de terça a sexta-feira, das 8h00 às 17h00;

– Pista de Atletismo de Quarteira, para marcha e corrida, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00;

– Complexo de Piscinas Municipais de Loulé, de segunda a sexta-feira, das 7h00 às 14h00 e das 15h00 às 17h00, e ao sábado, das 7h00 às 14h00;

– Campos de Ténis de Loulé, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 14h00 e das 15h00 às 17h00, e ao sábado, das 8h00 às 19h00;

– Minigolfe, de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 16h30; – Ginásio do Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 17h00.