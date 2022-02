Empresas já podem inscrever-se na V Feira de Emprego da Universidade do Algarve

Publicado em 02 Fevereiro 2022 por RUA FM

A quinta edição da UAlg Careers Fair, feira de emprego da Universidade do Algarve (UAlg), vai realizar-se no dia 24 de março. As empresas que queiram recrutar já podem fazer a sua inscrição até ao dia 13 de março.

A iniciativa tem como objetivo contribuir para a entrada de estudantes e diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes o processo de procura de emprego e o desenvolvimento de uma carreira profissional.

A Academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair continue a ser um evento de referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

Os estudantes e diplomados da UAlg terão a oportunidade de contactar as empresas e instituições presentes e assistir às suas apresentações, quer através da plataforma do evento, quer presencialmente, no complexo pedagógico no Campus da Gambelas, uma vez que irá decorrer em formato híbrido.

Recorde-se que as edições anteriores da UAlg Careers Fair contaram com a participação de várias dezenas de empresas, não só de âmbito regional, mas também nacional.

Inscrição empresas/instituições: https://app.beamian.com/ualg-careers-fair-2022 Para mais informações: careersfair@ualg.pt