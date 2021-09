Empresas de renome apresentam na UAlg «Metodologias de Acesso à Informação e Visão Tecnológica»

Publicado em 06 Setembro 2021 por RUA FM

No âmbito do projeto Região Inteligente do Algarve (RIA) vai realizar-se, no próximo dia 10 de setembro, um encontro sobre «Metodologias de Acesso à Informação e Visão Tecnológica», que decorrerá na Universidade do Algarve, anfiteatro Teresa Gamito, edifício 1, no Campus de Gambelas.

A sessão de abertura está agendada para as 9h30 e contará com a participação do reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, e do presidente da CCDR-Algarve, José Apolinário.

Ao longo do dia, o programa contará com representantes de empresas reconhecidas no panorama nacional, como IBM, Lenovo, Soltráfego, Visualforma, Microsoft, Vodafone, Huawei e Algardata.

A iniciativa pretende capacitar os intervenientes na utilização de tecnologias emergentes usadas para desenho, conceção e implementação de uma Região Inteligente que se pretende no Algarve.

Recorde-se que o projeto RIA, coordenado pela CCDR Algarve em parceria com a Universidade do Algarve, a Região de Turismo do Algarve e a Comunidade Intermunicipal do Algarve, pretende reforçar as capacidades das entidades parceiras para a prossecução de uma Região Inteligente do Algarve, através do envolvimento dos parceiros com os stakeholders da região, visando a competitividade regional e a inovação em contextos de digitalização da economia. O projeto é cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 – Programa Operacional Regional do Algarve/ Fundo Social Europeu (FSE).