Em Armação de Pêra a ação de limpeza costeira recolheu mais de uma tonelada de lixo em zona Costeira e Subaquática

Integrando o Dia Internacional da Limpeza Costeira, promovida pela Fundação Oceano Azul em parceria com a autarquia, decorreu nos dias 18, 20, 21 e 22 de setembro uma ação de limpeza costeira e subaquática, em Armação de Pêra. A iniciativa contou com a participação de mais de duas centenas de intervenientes que recolheram cerca de 1150 kg de lixo marinho (dos quais 150 kg recolhidos do fundo do mar).

A iniciativa teve início no dia 18 de setembro, na praia dos Pescadores, com o apoio e colaboração da Associação de Pescadores de Armação de Pêra, da Dive Spot e de cerca de meia centena de voluntários e populares.

Nos dias seguintes, a atividade contou com o envolvimento de cerca de duas centenas de alunos do 1.º ciclo e do apoio de Técnicos dos Centros de Ciência Viva de Faro e Tavira, no âmbito do programa “Educar para uma Geração Azul”, implementado no concelho em 2019. Vale do Olival, Fortaleza e Ribeira foram as áreas de intervenção que contaram com a preciosa ajuda dos alunos da EB 1 da Portela e de São Marcos da Serra, das turmas do 3º e 4º anos da EB 1 de Messines e do Enxerim e dos alunos da EB 1 de Silves, respetivamente.

De referir que o Dia Internacional da Limpeza Costeira é uma efeméride criada pela organização Ocean Conservancy, com o objetivo de promover a proteção dos oceanos. É assinalado em mais de uma centena de países reunindo, anualmente, milhares de voluntários na limpeza costeira em todo o mundo.

O Município de Silves agradece a todos os participantes envolvidos nesta atividade que contribuiu para a proteção do ambiente e do oceano, neste território que está em processo de criação da Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário / Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado.