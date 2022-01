“Duas Vidas, o mesmo número de Porta” sobe ao Palco do Teatro Mascarenhas Gregório a 29 de janeiro

Publicado em 12 Janeiro 2022 por RUA FM

Numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Silves, a dupla Eduardo Ramos e Fábio Carvalho sobe ao palco do Teatro Mascarenhas Gregório no próximo dia 29 de janeiro, pelas 18h00, interpretando uma comédia… do drama da vida “Duas vidas, o mesmo número de porta”. A entrada é livre, mas sujeita a apresentação de voucher (que poderá ser levantado uma hora antes do início do espetáculo).

Esta peça, que coloca em choque duas gerações que não se percebem, nem se conhecem, conta a história de pai viúvo e um filho adolescente que ficam fechados em casa, acabando por ter de falar sobre tudo aquilo que nunca falaram. Os dramas, os projetos para o futuro, os objetivos de vida, a educação sexual, planeamento familiar, os primeiros namoros, a morte da mãe, o cão que não têm e o estranho nome da namorada do filho criam uma peça de teatro repleta de momentos de humor e boa disposição.

Informações adicionais poderão ser recolhidas junto do sector de Cultura do Município de Silves, através do contacto telefónico 282440865 ou do endereço de correio eletrónico cultura@cm-silves.pt.

O evento cumpre as orientações da DGS.