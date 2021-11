DiVaM ensina a ser arqueólogo em Milreu e leva Fado à Ermida de Guadalupe

Publicado em 03 Novembro 2021 por RUA FM

A programação do DiVaM – Dinamização e Valorização dos monumentos do Algarve – continua nos próximos dias 6 e 7 de novembro, nas Ruínas Romanas de Milreu (Estoi/Faro), e na Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe (Raposeira/Vila do Bispo) com atividades para todos, tendo sempre presente o tema desta 8.º edição, que é “Património, Comunidade e Inclusão”.

As Ruínas Romanas de Milreu acolhem, no dia 6 de novembro, duas atividades integradas no ciclo PA`mim, PA`ti… Património, projeto que pretende proporcionar novos olhares sobre o património de Milreu, com um enfoque especial à inclusão de grupos diversos. Com início às 10h30, terão lugar a oficina “Arqueólogo por um Dia!”, direcionada ao público em geral, e a oficina de criação de um vídeo promocional.

O projeto tem a coordenação de Fátima Cardoso e é promovido pela Lais de Guia – Associação Cultural de Património Marítimo.

A entrada é livre e sujeita a reserva prévia. Para mais informações e reservas: associacaolaisdeguia@gmail.com

A Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe irá receber o projeto “Este Fado que nos Une”, este domingo, dia 7 de novembro, pelas 16h00, uma iniciativa da ACREMS – Associação Cultural e Recreativa Escola Música Sambrasense.

Trata-se de uma performance musical que junta o ensemble de músicos da Banda Filarmónica de São Brás de Alportel, com os seus instrumentos de sopro e percussão de origens muito diversas, à voz de Inês Cruz e à guitarra portuguesa de Ricardo Martins. O repertório escolhido apresenta influências musicais do fado e temas musicais inspirados no mesmo, passando também por originais do guitarrista Ricardo Martins.

A entrada é livre e sujeita a reserva prévia. Para mais informações e reservas: filarmonica.acrems@gmail.com.

O programa está disponível em www.cultalg.pt